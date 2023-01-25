В Швеции сожгли Коран при содействии журналиста, сотрудничающего с Russia Today

Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

В ходе протестов в Швеции 21 января датско-шведский политик Расмус Палудан сжег Коран, однако он подчеркнул, что инспиратором такого акта был журналист Чанг Фрик. Утверждается, что Чанг Фрик работает в ультраправом СМИ Exakt2, являющемся дочерней компанией российского пропагандистского канала Russia Today.

Политик уверяет, что предложение поехать в Швецию и сжечь Коран поступило от Чанга Фрика и другого журналиста из Exakt24.

По словам Палудана, он также получил помощь от Чанга Фрика с финансами, необходимыми для рассмотрения заявления о разрешении демонстрации в полиции. Отмечается, что журналист подтвердил изданию Dagens Nyheter предоставление денег.

Однако Чанг Фрик в таблоиде Expressen заявил, что не знал заранее о намерениях Палудана сжечь Коран.

"Я бы лично не поощрял никого сжигать религиозные писания или делать это самостоятельно", - сказал он.

Напомним, 21 января в Стокгольме под посольством Турции прошла антитурецкая акция, на которой скандальный активист Расмус Палудан сжег Коран. МИД Турции призвал расследовать инцидент.

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