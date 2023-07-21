В Швеции снова пытались публично сжечь Коран, - DW
В Стокгольме во время санкционированной акции у посольства Ирака двое мужчин растоптали Коран, после чего попытались его поджечь.
Об этом информирует DW .
Отмечают, что один из мужчин потоптался на экземпляре Корана. Затем он отвернулся от камер журналистов и вместе с еще одним участником акции попытался поджечь книгу. Да не загорелась.
По данным СМИ, в акции принимали участие те же люди, которые сожгли Коран в конце июня этого года. Среди них есть беженец из Ирака Салван Момика.
- 21 января в Стокгольме под посольством Турции прошла антитурецкая акция, на которой скандальный активист Расмус Паладан сжег Коран. МИД Турции призвал расследовать инцидент. 28 июня, в день начала мусульманского праздника Курбан-байрам, власти Швеции снова дали разрешение на проведение демонстрации, во время которой у мечети в Стокгольме сожгли копию Корана.
- 2 июля МИД Ирана заявил , что не будет отправлять в Швецию нового посла в знак протеста против сожжения Корана в Стокгольме.
- 20 июля протестующие ворвались в посольство Швеции в Багдаде, силой захватили его и подожгли в знак протеста против сожжения Корана, также отсылают посла.
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