В Швеции снова пытались публично сжечь Коран, - DW

Об этом информирует DW .

Отмечают, что один из мужчин потоптался на экземпляре Корана. Затем он отвернулся от камер журналистов и вместе с еще одним участником акции попытался поджечь книгу. Да не загорелась.

По данным СМИ, в акции принимали участие те же люди, которые сожгли Коран в конце июня этого года. Среди них есть беженец из Ирака Салван Момика.