В Швеции считают предоставление Украине истребителей Gripen вопросом времени, - Politico

Об этом пишет Politico.

За прошедшие недели правоцентристское правительство Швеции осторожно готовило почву для потенциального размещения самолетов в Украине после заявлений европейских соседей Норвегии, Дании, Бельгии и Нидерландов о том, что они планируют снарядить самолеты F-16 в Украину.

В этом месяце министр обороны Пол Йонсон заявил, что он поручил шведскому военному руководству изучить потенциальное влияние на оказание различных видов поддержки потенциала Украины, включая экспорт или дарение самолетов Gripen. По его словам, военные должны доложить до 6 ноября.

Специалист по противовоздушной обороне Шведского агентства оборонных исследований Стефан Унгерт назвал предоставление самолетов Украине "вопросом времени".

Другие эксперты предполагают, что может понадобиться до года, прежде чем шведские истребители пролетят над Украиной, поскольку пилотам и инженерам нужно время на обучение. И все же самолеты могут оказать большое влияние.

Даже относительно небольшое количество самолетов, скажем, 10, принесет большую пользу как в оперативном, так и моральном плане для Украины, – отметил Унгерт.

Потенциальное размещение Gripen Стокгольмом происходит на фоне роста беспокойства в Киеве по поводу возможного волнения непоколебимой военной поддержки Запада, особенно в США. Однако, отмечает издание, в Швеции, как и в других скандинавских странах и странах Балтии, где географическая близость к России усиливает опасения относительно безопасности, мало признаков любых беспокойств относительно помощи Украине. Более того, поддержка поставок вооружения Украине среди граждан Швеции является одной из сильнейших в Европе, согласно опросам.

Gripen мог бы существенно помочь Украине контролировать свое воздушное пространство. Истребитель считается относительно дешевым и простым в обслуживании, и может работать с более коротких, узких взлетно-посадочных полос, включая импровизированные на прямых участках шоссе. Это уменьшает риск накопления самолетов на базе.

Аналитики Королевского института объединенных служб, британского аналитического центра, отметили в докладе прошлого года, что Gripen специально оборудован для противодействия российским истребителям и ракетным радарам "земля-воздух".

Справка. Saab JAS 39 Gripen – шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный и производимым компанией Saab. Работы над самолетом начали в 1979 году, а в 1988-м самолет впервые взлетел. 1 ноября 1997 года JAS 39 было официально принято на вооружение Шведских Военно-Воздушных Сил. Истребитель экспортировался в разные страны, такие как Чехия, Венгрия, ЮАР, Таиланд и Бразилия. "Грипены" приняли участие в международной военной операции в Ливии, где они выполняли задачи патрулирования и разведки. Максимальная скорость на большой высоте – 2130 км/ч, на уровне моря – 1225 км/ч. Боевой радиус действия – 700 км (с нагрузкой 2000 кг). "Грипен" оснащен 1×27-мм пушкой Mauser BK-27 с боекомплектом 120 снарядов.