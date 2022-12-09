В Швеции разработали простой тест, который может выявить 14 различных типов рака
Исследователи из Технологического университета Чалмерса в Швеции разработали простой тест, который может выявить 14 разных типов рака первой стадии
Об этом сообщило издание Euronews.
Известно, что исследователи использовали машинное обучение для отслеживания уровней гликозаминогликанов – типа сахара, который является важной частью нашего метаболизма – в качестве биомаркеров для выявления рака в крови и образцах мочи 1 260 добровольцев.
В исследовании авторы утверждают, что их метод может выявить рак первой стадии с чувствительностью до 62%.
Специфичность теста (доля истинных отрицательных результатов, которые он правильно предсказал) была высокой – 95%, также тест определял расположение опухолей с точностью до 89%.
Исследователи рассчитывают, что этот простой тест будет стоить дешевле 50 долларов, то есть в 5-10 раз меньше, чем средний анализ крови по жидкой биопсии сегодня.
Научный сотрудник Каролинского института (Швеция) и ведущий автор исследования Франческо Гатто сказал испанской газете El País, что осталось еще несколько шагов, прежде чем этот тест станет стандартной медицинской практикой. В частности, следующим шагом будет подтверждение его эффективности в выборке из более чем 10 000 участников.
- Литва предоставит Украине экспресс-тесты на коронавирус на сумму около €730 тыс.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.41
Покупка 39.41Продажа 40.12
-
EUR
Покупка 40.74Продажа 41.8
- Актуальное
- Важное