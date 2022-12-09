В Швеции разработали простой тест, который может выявить 14 различных типов рака

Об этом сообщило издание Euronews.

Известно, что исследователи использовали машинное обучение для отслеживания уровней гликозаминогликанов – типа сахара, который является важной частью нашего метаболизма – в качестве биомаркеров для выявления рака в крови и образцах мочи 1 260 добровольцев.

В исследовании авторы утверждают, что их метод может выявить рак первой стадии с чувствительностью до 62%.

Специфичность теста (доля истинных отрицательных результатов, которые он правильно предсказал) была высокой – 95%, также тест определял расположение опухолей с точностью до 89%.

Исследователи рассчитывают, что этот простой тест будет стоить дешевле 50 долларов, то есть в 5-10 раз меньше, чем средний анализ крови по жидкой биопсии сегодня.

Научный сотрудник Каролинского института (Швеция) и ведущий автор исследования Франческо Гатто сказал испанской газете El País, что осталось еще несколько шагов, прежде чем этот тест станет стандартной медицинской практикой. В частности, следующим шагом будет подтверждение его эффективности в выборке из более чем 10 000 участников.

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