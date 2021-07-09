В Швеции разбился легкий винтовой самолет, погибли девять человек

Об этом сообщает ВВС Украина .

Это произошло 8 июля.

"Все люди на борту разбившегося самолета погибли", - сообщила полиция.

Представитель спасательной службы сказал, что самолет упал в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы, обломки загорелись.

На борту было восемь парашютистов, выполняющих прыжки с акробатическими номерами в свободном падении, и пилот.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен выразил соболезнования их родным и близким.

"С глубокой скорбью и печалью узнал трагическую новость. В это трудное время я мысленно с погибшими, их семьями и любимыми", - написал он в Twitter.