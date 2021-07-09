В Швеции разбился легкий винтовой самолет, погибли девять человек
Легкий самолет DHC-2 Beaver потерпел катастрофу при взлете в аэропорту Эребру в 160 км от столицы Швеции Стокгольма
Об этом сообщает ВВС Украина .
Это произошло 8 июля.
"Все люди на борту разбившегося самолета погибли", - сообщила полиция.
Представитель спасательной службы сказал, что самолет упал в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы, обломки загорелись.
На борту было восемь парашютистов, выполняющих прыжки с акробатическими номерами в свободном падении, и пилот.
Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен выразил соболезнования их родным и близким.
"С глубокой скорбью и печалью узнал трагическую новость. В это трудное время я мысленно с погибшими, их семьями и любимыми", - написал он в Twitter.
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