В Швеции прогремел взрыв на заводе боеприпасов

Об этом сообщает Associated Press.

Взрыв прогремел на заводе малокалиберных боеприпасов в городе Карлсборге, расположенном примерно в 220 км от столицы Швеции Стокгольма.

Пока нет информации, что именно стало причиной взрыва, однако полицейские считают, что он произошел из-за ошибки во время ремонтных работ, а не в процессе производства.

Полиция сообщила, что в результате взрыва пострадал один человек, находившийся в помещении, где произошел взрыв. Власти заявили, что другие работники не пострадали, а взрыв не вызвал пожара.