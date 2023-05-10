В Швеции прогремел взрыв на заводе боеприпасов
В среду, 10 мая, на шведском заводе боеприпасов прогремел взрыв
Об этом сообщает Associated Press.
Взрыв прогремел на заводе малокалиберных боеприпасов в городе Карлсборге, расположенном примерно в 220 км от столицы Швеции Стокгольма.
Пока нет информации, что именно стало причиной взрыва, однако полицейские считают, что он произошел из-за ошибки во время ремонтных работ, а не в процессе производства.
Полиция сообщила, что в результате взрыва пострадал один человек, находившийся в помещении, где произошел взрыв. Власти заявили, что другие работники не пострадали, а взрыв не вызвал пожара.
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