В Швеции предложили создать армию северных стран на фоне обострения отношений с РФ
Глава парламентского комитета по вопросам обороны Швеции Петер Хультквист предложил создать объединенную армию северных стран
Об этом сообщает Dagens Nyheter со ссылкой на заявление Хультквиста.
"Мы должны иметь высокие амбиции в НАТО и делать все возможное, чтобы добиться хорошего планирования в скандинавском регионе", - заявил он.
Известно, что бывший министр обороны Швеции Хультквист хочет, чтобы страна сформировала в рамках НАТО общую армию для Северного полушария вместе с Норвегией и Финляндией.
Причиной формирования объединенной армии по мнению Хультквиста является усиление напряженности в отношениях с Российской Федерацией. Для этого необходимо, чтобы Финляндия, Швеция и Норвегия взяли коллективную ответственность за защиту границ друг друга.
- 29 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об официальном приглашении Швеции и Финляндии присоединиться к Североатлантическому союзу. Позже Владимир Путин сказал, что Москва ответит "симметрично" на установление военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.
- В июле Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО. Согласие на вступление Швеции в НАТО уже дали 28 стран-членов из 30-ти.
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