В Швеции после Корана разрешили сжечь Библию и Тору

Об этом сообщает Associated Press.

Человек, подавший заявку на акцию протеста, изъявил желание сжечь Тору и Библию у посольства Израиля в ответ на сожжение Корана, которое в прошлом месяце совершил вблизи мечети в Стокгольме иммигрант из Ирака.

Полиция Стокгольма согласовала акцию, в которой примут участие три человека. Она состоится возле израильского дипломатического ведомства в субботу в 14.00 по киевскому времени.

Президент Израиля Ицхак Герцог, ранее осудивший разрешение Швеции на сожжение Корана, сказал, что "его сердце разбито" из-за того, что подобная судьба ждет Тору – священную книгу иудеев.

В свою очередь министр иностранных дел Израиля Эли Коэн призвал официальный Стокгольм предотвратить сожжение Торы. Главный раввин страны Ицхак Йозеф попросил короля Швеции вмешаться в проведение запланированной акции.

Совет еврейских общин скандинавской страны тоже выразил сожаление по поводу решения полиции разрешить протест, проведя параллель между сожжением еврейских книг с "погромами, изгнаниями, инквизицией и Холокостом".

В Швеции законы о богохульстве были отменены в 1970-х годах, в то время как право на проведение публичных собраний защищено конституцией.

Отметим, что сожжение Корана стало одной из причин, почему Турция отложила ратификацию вступления Швеции в НАТО.