В Швеции после Корана разрешили сжечь Библию и Тору
Полиция Стокгольма заявила, что дала разрешение на акцию протеста мужчине, который намерен сжечь Библию и Тору у посольства Израиля в Швеции.
Об этом сообщает Associated Press.
Человек, подавший заявку на акцию протеста, изъявил желание сжечь Тору и Библию у посольства Израиля в ответ на сожжение Корана, которое в прошлом месяце совершил вблизи мечети в Стокгольме иммигрант из Ирака.
Полиция Стокгольма согласовала акцию, в которой примут участие три человека. Она состоится возле израильского дипломатического ведомства в субботу в 14.00 по киевскому времени.
Президент Израиля Ицхак Герцог, ранее осудивший разрешение Швеции на сожжение Корана, сказал, что "его сердце разбито" из-за того, что подобная судьба ждет Тору – священную книгу иудеев.
В свою очередь министр иностранных дел Израиля Эли Коэн призвал официальный Стокгольм предотвратить сожжение Торы. Главный раввин страны Ицхак Йозеф попросил короля Швеции вмешаться в проведение запланированной акции.
Совет еврейских общин скандинавской страны тоже выразил сожаление по поводу решения полиции разрешить протест, проведя параллель между сожжением еврейских книг с "погромами, изгнаниями, инквизицией и Холокостом".
В Швеции законы о богохульстве были отменены в 1970-х годах, в то время как право на проведение публичных собраний защищено конституцией.
Отметим, что сожжение Корана стало одной из причин, почему Турция отложила ратификацию вступления Швеции в НАТО.
- 21 января в Стокгольме под посольством Турции прошла антитурецкая акция, на которой скандальный активист Расмус Паладан сжег Коран. МИД Турции призвал расследовать инцидент. 28 июня, в день начала мусульманского праздника Курбан-байрам, власти Швеции снова дали разрешение на проведение демонстрации, во время которой у мечети в Стокгольме сожгли копию Корана.
- 2 июля МИД Ирана заявил , что не будет отправлять в Швецию нового посла в знак протеста против сожжения Корана в Стокгольме.
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