В Швеции отменили большинство карантинных ограничений
Швеция сняла большинство ограничений по COVID-19
Об этом сообщает ЕП .
Ограничения теперь не распространяются на бары и рестораны. Ранее гости могли держать расстояние не менее метра к другим группам гостей. Не разрешались группы более восьми человек в помещении.
Отменяются ограничения по проведению мероприятий. Ранее на закрытых мероприятиях разрешалось не более 300 участников, а на открытых - не более 3 тыс. человек посетителей.
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Другие ограничения включали максимум 50 человек в частные мероприятия в арендованных помещениях. Теперь эти ограничения отменены и можно проводить концерты, футбольные матчи и другие мероприятия.
Также отменяется большинство рекомендаций для населения, в том числе о возможности работать из дома и соблюдать дистанцирование.
Агентство здравоохранения посоветовало работодателям внедрять возвращения в офисы постепенно. Если у работника есть симптомы, он должен работать дома.Непривитые должны держаться на расстоянии от людей, не входящих в их ближайшее окружение. Власти заявляли, что это означает, что непривитые взрослые теперь должны избегать ресторанов, ночных клубов и массовых мероприятий.
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