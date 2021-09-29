В Швеции отменили большинство карантинных ограничений

Об этом сообщает ЕП .



Ограничения теперь не распространяются на бары и рестораны. Ранее гости могли держать расстояние не менее метра к другим группам гостей. Не разрешались группы более восьми человек в помещении.

Отменяются ограничения по проведению мероприятий. Ранее на закрытых мероприятиях разрешалось не более 300 участников, а на открытых - не более 3 тыс. человек посетителей.



Читайте также: Дания стала первой страной в ЕС, которая отменила карантин

Другие ограничения включали максимум 50 человек в частные мероприятия в арендованных помещениях. Теперь эти ограничения отменены и можно проводить концерты, футбольные матчи и другие мероприятия.

Также отменяется большинство рекомендаций для населения, в том числе о возможности работать из дома и соблюдать дистанцирование.

Агентство здравоохранения посоветовало работодателям внедрять возвращения в офисы постепенно. Если у работника есть симптомы, он должен работать дома.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Непривитые должны держаться на расстоянии от людей, не входящих в их ближайшее окружение. Власти заявляли, что это означает, что непривитые взрослые теперь должны избегать ресторанов, ночных клубов и массовых мероприятий.