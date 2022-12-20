В Швеции одному из подозреваемых в шпионаже в пользу России грозит пожизненное заключение
В Швеции одному из братьев, подозреваемых в десятилетнем шпионаже в пользу России, грозит пожизненное заключение, а другому – лишение свободы до 12 лет
Об этом сообщает Sveriges Television.
В понедельник, 19 декабря, в Швеции завершился судебный процесс над братьями, подозреваемыми в шпионаже в пользу России на протяжении 10 лет.
Следствие установило, что старший 42-летний брат был сотрудником службы государственной безопасности Швеции. Также он работал в вооруженных силах страны и занимал должность в органах власти. Всю полученную оттуда информацию он передавал ГУР России.
Младший 35-летний брат также обвиняется в незаконном получении и передаче российской разведке информации, которая могла бы нанести вред безопасности Швеции.
Помимо пожизненного заключения старшего брата и лишения свободы до 12 лет для младшего, шведский прокурор предложил еще несколько альтернативных вариантов наказания.
В случае если суд не докажет, что полученная информация была передана российской разведке, братьям будет грозить до 16 и до 8 лет лишения свободы для старшего и младшего соответственно. Если же будет доказано, что старший брат занимался незаконной деятельностью и не намеревался передавать полученную информацию России, его могут приговорить к 4 годам лишения свободы.
Оба брата отрицают свою вину. Они будут находиться под стражей до 19 января 2023, когда вынесут приговор по их делу.
- 12 ноября шведская прокуратура объявила подозрения в шпионаже двум братьям, работавшим в службе безопасности страны.
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