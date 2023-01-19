В Швеции объявили приговоры братьям, обвиненным в шпионаже в пользу РФ
Суд в Швеции признал виновными братьев, которых заподозрили в шпионаже в пользу РФ и создании угрозы безопасности Швеции, старшего приговорили к пожизненному лишению свободы
Об этом сообщает SVT.
Отмечается, что оба брата иранского происхождения 42-летний Пейман Киа и 35-летний Паям Киа десять лет шпионили против Швеции в пользу России. Кроме прочего, братья якобы обнародовали множество документов и передали их в Россию. Теперь Пейман и Паям Киа приговорены к пожизненному заключению и девяти лет и десяти месяцев соответственно за шпионаж.
Суд постановил, что брать "несомненно, совместно и в консультациях, несанкционированно и в интересах России и ГРУ добывали, передавали и разглашали информацию, раскрытие которой иностранному государству вредило национальной безопасности Швеции".
По словам главы суда Монса Вигена, целью братьев было "обогащение". Он добавил, что обстоятельств, смягчающих их ответственность, нет.
- 12 ноября стало известно, что Шведская прокуратура выдвинула подозрение в десятилетнем шпионаже в пользу России двум братьям, работавшим на службы безопасности страны. 22 ноября власти Швеции сообщили, что братьев арестовали по подозрению в шпионаже Известно, что старший брат, Пейман Киа, ранее служил в вооруженных силах и шведской спецслужбе Säpo и занимал значительные должности. В октябре 2021 года его задержали первым, впоследствии – и младшего брата. Вскоре им предъявили обвинения в шпионаже с отягчающими обстоятельствами.
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