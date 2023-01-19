В Швеции объявили приговоры братьям, обвиненным в шпионаже в пользу РФ

Об этом сообщает SVT.

Отмечается, что оба брата иранского происхождения 42-летний Пейман Киа и 35-летний Паям Киа десять лет шпионили против Швеции в пользу России. Кроме прочего, братья якобы обнародовали множество документов и передали их в Россию. Теперь Пейман и Паям Киа приговорены к пожизненному заключению и девяти лет и десяти месяцев соответственно за шпионаж.

Суд постановил, что брать "несомненно, совместно и в консультациях, несанкционированно и в интересах России и ГРУ добывали, передавали и разглашали информацию, раскрытие которой иностранному государству вредило национальной безопасности Швеции".

По словам главы суда Монса Вигена, целью братьев было "обогащение". Он добавил, что обстоятельств, смягчающих их ответственность, нет.

12 ноября стало известно, что Шведская прокуратура выдвинула подозрение в десятилетнем шпионаже в пользу России двум братьям, работавшим на службы безопасности страны. 22 ноября власти Швеции сообщили, что братьев арестовали по подозрению в шпионаже Известно, что старший брат, Пейман Киа, ранее служил в вооруженных силах и шведской спецслужбе Säpo и занимал значительные должности. В октябре 2021 года его задержали первым, впоследствии – и младшего брата. Вскоре им предъявили обвинения в шпионаже с отягчающими обстоятельствами.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb