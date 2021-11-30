В Швеции обнаружили первый случай заболевания COVID-штаммом Омикрон
На территории Швеции у одного человека диагностировали кооронавирус штамма Омикрон
Об этом со ссылкой на заявление генерального директора Агентства общественного здоровья Швеции Карин Тегмарк Виселя сообщает Синьхуа .
"Мы ожидали, что штамм будет обнаружен в Швеции, поскольку его ранее уже обнаружили в других европейских странах", - сказал Висель.
Чиновник сообщил, что штамм Омикрон диагностировали у вернувшегося из ЮАР путешественника.
"Учитывая имеющуюся информацию об этом штамме, нам следует относиться к нему очень серьезно, пока мы не узнаем больше", - сказал Висель.
- Напомним, ранее ученые Великобритании обнаружили новый COVID-штамм , имеющий 32 мутации.
- Новый штамм коронавируса был обнаружен в Великобритании, Южной Африке, Бельгии, Ботсване, Гонконге, Германии, Италии, Нидерландах, Дании, Австралии и Канаде .
- Ряд стран ограничил авиасообщение со странами южного региона Африки.
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