В Швеции обнаружили первый случай заболевания COVID-штаммом Омикрон

Об этом со ссылкой на заявление генерального директора Агентства общественного здоровья Швеции Карин Тегмарк Виселя сообщает Синьхуа .



"Мы ожидали, что штамм будет обнаружен в Швеции, поскольку его ранее уже обнаружили в других европейских странах", - сказал Висель.



Чиновник сообщил, что штамм Омикрон диагностировали у вернувшегося из ЮАР путешественника.



"Учитывая имеющуюся информацию об этом штамме, нам следует относиться к нему очень серьезно, пока мы не узнаем больше", - сказал Висель.

Напомним, ранее ученые Великобритании обнаружили новый COVID-штамм , имеющий 32 мутации.

Новый штамм коронавируса был обнаружен в Великобритании, Южной Африке, Бельгии, Ботсване, Гонконге, Германии, Италии, Нидерландах, Дании, Австралии и Канаде .

Ряд стран ограничил авиасообщение со странами южного региона Африки.

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