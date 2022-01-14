В Швеции нашли личную печать гетмана Филиппа Орлика

Об этом написал доктор наук Института истории Украины Тарас Чухлиб в Facebook.



"С помощью наших исследователей в Королевском архиве в Швеции только что была найдена оригинальная личная печать с гербом "Новость" гетмана Филиппа Орлика, которая до сих пор не была известна мировой и украинской исторической науке", - отметил он.

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