В Швеции нашли личную печать гетмана Филиппа Орлика
В Швеции нашли печать гетмана Войска Запорожского Филиппа Орлика, о которой раньше украинские ученые не знали
Об этом написал доктор наук Института истории Украины Тарас Чухлиб в Facebook.
"С помощью наших исследователей в Королевском архиве в Швеции только что была найдена оригинальная личная печать с гербом "Новость" гетмана Филиппа Орлика, которая до сих пор не была известна мировой и украинской исторической науке", - отметил он.
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