В Швеции находятся 38 тыс. украинских беженцев, треть из них - дети, - посол
12 тысяч детей выехали в Швецию из-за войны войны в Украине. Всего в стране находится 38 тысяч украинских беженцев. Такие данные сообщил посол Украины в Швеции Андрей Плахотнюк
Об этом сообщили на платформе Media Center Ukraine.
"Шведы на 200% с украинцами. Постоянно. Начиная с того, что приносят вещи для вынужденных переселенцев, предоставляют им жилье, даже предлагали сдавать кровь. Поддержка чувствуется и в том, что постоянно и повсюду украинские флаги, проходят демонстрации в поддержку Украины", – рассказал Андрей Плахотнюк.
По его словам, Швеция оказывает украинцам большую поддержку как на уровне государства, так и для простых людей.
Из-за российского вторжения, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за границу выехали более 6,4 млн. украинцев.
- В среду, 18 мая, Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.
- 19 мая в Белом доме лидеры Швеции и Финляндии встретились с президентом США Джо Байденом для обсуждения усиления североатлантического альянса.
- Финляндия и Швеция решили совместно закупать огнестрельное и противотанковое оружие. Таким образом, они планируют укреплять оборонное сотрудничество на фоне подачи заявок на вступление в НАТО.
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