В Швеции находятся 38 тыс. украинских беженцев, треть из них - дети, - посол

Об этом сообщили на платформе Media Center Ukraine.

"Шведы на 200% с украинцами. Постоянно. Начиная с того, что приносят вещи для вынужденных переселенцев, предоставляют им жилье, даже предлагали сдавать кровь. Поддержка чувствуется и в том, что постоянно и повсюду украинские флаги, проходят демонстрации в поддержку Украины", – рассказал Андрей Плахотнюк.

По его словам, Швеция оказывает украинцам большую поддержку как на уровне государства, так и для простых людей.

Из-за российского вторжения, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за границу выехали более 6,4 млн. украинцев.

В среду, 18 мая, Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.

19 мая в Белом доме лидеры Швеции и Финляндии встретились с президентом США Джо Байденом для обсуждения усиления североатлантического альянса.

Финляндия и Швеция решили совместно закупать огнестрельное и противотанковое оружие. Таким образом, они планируют укреплять оборонное сотрудничество на фоне подачи заявок на вступление в НАТО.

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