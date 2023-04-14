В Швеции на нефтеперерабатывающем заводе задержали подозреваемую в корпоративном шпионаже женщину, - СМИ

Об этом информирует TV4 Nyheterna .

Отмечается, что задержание произошло днем в четверг, 13 апреля. Он был окружен высокой секретностью.

Полиция отказалась подробно рассказывать об этом деле. Однако, по информации телеканала, задержанной оказалась женщина, вероятно, гражданка России. Ее задержали заводе Preemraff на Хиссингене в Гетеборге и арестовали по подозрению в корпоративном шпионаже. Ведущий расследование окружной прокурор Гетеборга Джеймс фон Рейс в свою очередь подтвердил, что 13 апреля арестовали одного человека по подозрению в шпионаже.

TV4 Nyheterna пишет, что сначала подозрение в шпионаже будет расследовать обычная полиция. Она должна проинформировать об этом полицию безопасности.

"Мы знаем об этом, но это дело полиции, поэтому вы должны обратиться туда", - заявил пресс-секретарь полиции безопасности Габриэль Вернстендт.

Телеканал отмечает, что несколько человек были доставлены на допрос. В разных местах также провели несколько обысков.

"Сейчас расследование находится на ранней стадии, и, ссылаясь на конфиденциальность предварительного следствия, мы не можем ничего сказать", - сказала пресс-секретарь Западного региона Каролина Карлссон.

Нефтеперерабатывающий завод Preemraff в то же время утверждает, что подозреваемая работала на их предприятии. По их словам, полиция уже провела там обыск.

"Мы можем подтвердить, что на нашем нефтеперерабатывающем заводе в Гетеборге проводилась полицейская операция. Человек, о котором идет речь, работает на одного из наших субподрядчиков", - сообщил пресс-менеджер Preemraff Дани Бактег.