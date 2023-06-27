В Швеции из-за сотрудничества с РФ хотят бойкотировать Volvo
Министерство обороны Швеции и администрация города Гетеборг рассматривают возможность бойкотирования шведского автопроизводителя Volvo, принадлежащего китайской корпорации, работающей в РФ
Об этом сообщает Dagens industri.
Это связано с тем, что она принадлежит китайской корпорации Geely Holding, продолжающей работать в РФ.
"Это национальный вопрос (бойкот автопроизводителя, - ред.), затрагивающий большинство ведомств и организаций. Поэтому важно, чтобы он изучался совместно на государственном уровне. Первые контакты между ведомствами уже состоялись", - заявила пресс-секретарь Минобороны Швеции Мари Тисетер.
Производитель автомобилей Volvo Cars принадлежал шведской Volvo Group до 1999 года. После этого компания выкупила Ford Motor Company. Geely Holding Group приобрела ее в 2010 году. Штаб-квартира Volvo Cars находится в Гетеборге.
- Напомним, в середине июня стало известно, что скандинавские страны бойкотируют производителя Oreo из-за его бизнеса в России.
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