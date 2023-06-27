В Швеции из-за сотрудничества с РФ хотят бойкотировать Volvo

Об этом сообщает Dagens industri.

Это связано с тем, что она принадлежит китайской корпорации Geely Holding, продолжающей работать в РФ.

"Это национальный вопрос (бойкот автопроизводителя, - ред.), затрагивающий большинство ведомств и организаций. Поэтому важно, чтобы он изучался совместно на государственном уровне. Первые контакты между ведомствами уже состоялись", - заявила пресс-секретарь Минобороны Швеции Мари Тисетер.

Производитель автомобилей Volvo Cars принадлежал шведской Volvo Group до 1999 года. После этого компания выкупила Ford Motor Company. Geely Holding Group приобрела ее в 2010 году. Штаб-квартира Volvo Cars находится в Гетеборге.