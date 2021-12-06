В Швеции из-за морозов ниже 30 °C остановят движение поездов

Об этом сообщает SVT Nyheter.



Движение поездов вокруг города Кируны будет остановлено до 9 декабря. Ожидается, что температура -30 °C будет держаться несколько дней.



"Наши локомотивы и вагоны выдерживают такие температуры, но к северу от Кируны поезда едут на большие расстояния по бездорожью. Это означает ограниченную возможность исправления или эвакуации, если что-нибудь случится с инфраструктурой или транспортными средствами. Поэтому из соображений безопасности мы решили остановить движение на отдельных участках - сообщает оператор VY, совершающий движение ночных поездов.



Другой региональный оператор Norrtåg также останавливает движение в районе Кируны. Там рейсы поездов будут заменены автобусными.

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