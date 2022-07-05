Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанне.

"Мы не предполагаем дополнительного присутствия в этих двух странах, у них грозные национальные силы. Они способны защищаться", — сказал он.

Джоане добавил, что Альянс пока не планирует размещать базы в Швеции и Финляндии, поскольку эти страны "крайне зрелые в военном и стратегическом плане".

Он выразил надежду, что процесс ратификации соглашения о присоединении двух скандинавских стран к НАТО "будет завершен в ближайшее время".

"Немало государств уже начали этот процесс, я думаю, что ратификация пойдет быстро".

5 июля Канада ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

5 июля Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО.

Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в Альянс всего месяц назад. 18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.

28 июня, перед официальным открытием саммита НАТО в Мадриде, Анкара согласилась на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

29 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об официальном приглашении Швеции и Финляндии присоединиться к Альянсу. Позже Владимир Путин сказал, что Москва ответит "симметрично" на установление военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.

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