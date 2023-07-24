В Швеции эко-активистку Грету Тунберг оштрафовали за неповиновение полиции во время митинга

Об этом информирует AFP .

Отмечают, что Тунберг предстала перед судом в Мальме после 11:00 24 июля. Она не отвечала на вопросы журналистов.

Активистку обвиняют в том, что она участвовала в демонстрации, мешавшей движению транспорта. Также она "отказалась подчиняться приказам полиции покинуть место происшествия".

"Это правда, что я была в том месте в тот день, и это правда, что я получила приказ, который не выполнила, но я хочу отрицать факт правонарушения", - сказала Тунберг, когда ее спросили об обвинениях, выдвинутых против нее, и добавила, что ее действия, вызванные климатическим кризисом, были необходимы.

Суд признал, что эко-активистка несет ответственность за свои действия, и обязал ее выплатить штраф в размере 1500 крон (144 доллара) и дополнительные 1000 крон (96 долларов) в шведский фонд для жертв преступлений.