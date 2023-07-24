В Швеции эко-активистку Грету Тунберг оштрафовали за неповиновение полиции во время митинга
Шведский суд оштрафовал экологическую активистку Грету Тунберг за неповиновение полиции во время митинга, состоявшегося 19 июня в городе Мальме
Об этом информирует AFP .
Отмечают, что Тунберг предстала перед судом в Мальме после 11:00 24 июля. Она не отвечала на вопросы журналистов.
Активистку обвиняют в том, что она участвовала в демонстрации, мешавшей движению транспорта. Также она "отказалась подчиняться приказам полиции покинуть место происшествия".
"Это правда, что я была в том месте в тот день, и это правда, что я получила приказ, который не выполнила, но я хочу отрицать факт правонарушения", - сказала Тунберг, когда ее спросили об обвинениях, выдвинутых против нее, и добавила, что ее действия, вызванные климатическим кризисом, были необходимы.
Суд признал, что эко-активистка несет ответственность за свои действия, и обязал ее выплатить штраф в размере 1500 крон (144 доллара) и дополнительные 1000 крон (96 долларов) в шведский фонд для жертв преступлений.
- 19 июня в шведском городе Мальме состоялся протест, организованный группой экоактивистов Ta tillbaka framtiden ("Верни себе будущее"). Митингующие хотели заблокировать вход и выход в гавань порта Мальме в знак протеста против использования ископаемого топлива. Грета Тунберг также приняла участие в акции.
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