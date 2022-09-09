В Швеции активисты заблокировали разгрузку российского танкера и призвали правительство прекратить импорт газа из РФ из-за войны в Украине
Активисты Greenpeace Nordic заблокировали своими каяками и парусником перевозивший российский газ танкер от разгрузки на терминале южнее Стокгольма
Об этом идет речь на портале экологической группы Greenpeace Nordic.
Отмечается, что 8 сентября активисты Greenpeace Nordic заблокировали собственными каяками и парусником перевозивший российский газ танкер от разгрузки на терминале в Нинесгамне, к югу от Стокгольма.
В обновлении за 9 сентября организация сообщила, что ей удалось вынудить газовый танкер Coral Energy развернуться и снова взять курс на Балтийское море.
Затем шведская полиция убрала судно активистов с пути, после чего экологическая группа отметила, что теперь она передает правительству Швеции задачу остановить шведский импорт российского газа.
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