Об этом идет речь на портале экологической группы Greenpeace Nordic.

Отмечается, что 8 сентября активисты Greenpeace Nordic заблокировали собственными каяками и парусником перевозивший российский газ танкер от разгрузки на терминале в Нинесгамне, к югу от Стокгольма.

В обновлении за 9 сентября организация сообщила, что ей удалось вынудить газовый танкер Coral Energy развернуться и снова взять курс на Балтийское море.