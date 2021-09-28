В шведском Гетеборге прогремел взрыв в жилом доме, по меньшей мере 25 человек пострадали
По меньшей мере 25 человек пострадали в результате взрыва в доме в шведском городе Гетеборге
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Все пострадавшие находятся в больницах.
"Повреждено несколько квартир и лестничные пролеты, причина пока неизвестна", - заявил представитель спасательной службы.
Полиция открыла дело.
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