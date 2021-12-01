В штате Мичиган подросток открыл стрельбу в школе: трое погибших и восемь раненых
В среду, 1 декабря, в США, в городе Оксфорд штата Мичиган, 15-летний парень устроил стрельбу в школе, в результате чего погибли трое школьников
Об этом сообщает BBC.
В результате стрельбы погибли 16-летний парень и две девушки 14 и 17 лет. Кроме того, были ранены как минимум 8 человек, в том числе учителя.
Сообщение о стрельбе полиция получила в 12:51 по местному времени.
По данным полиции, подозреваемый использовал полуавтоматический пистолет, который его отец купил 26 ноября. Стрелец сдался через 5 минут после вызова полиции, когда полицейские столкнулись с подростком в коридоре школы.
Ученики рассказали, что во время нападения прятались под партами.
По соображениям безопасности школу закрыли до конца недели. Двое пострадавших прооперированы, еще шестеро находятся в стабильном состоянии с огнестрельными ранениями.
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