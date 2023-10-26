В американском штате Мэн в результате стрельбы погибли по меньшей мере 22 человека, – CNN

Об этом сообщает CNN.

От 50 до 60 получили ранения в результате инцидентов, хотя точного числа раненых нет.

Подозреваемый остается на свободе, сообщил офис шерифа округа Андроскоггин. Другие источники сообщают, что убиты 22 человека, а стрелка уже задержана.

Полиция призвала компании и предприятия закрыться, а людей не выходить из дома.

Сначала говорилось, что число жертв составляет по меньшей мере 16 человек, а стрельба велась в трех разных точках города, в том числе в ресторане и боулинге. Впоследствии член городского совета Льюистона Роберт Маккарти уточнил, что число жертв составляет, по меньшей мере, 22 человека.

Позже полиция города Льюистон заявила , что правоохранители выяснили личность злоумышленника. Им оказался 40-летний Роберт Кард.

Отмечается, что Кард все еще находится на свободе - он вооружен и опасен.

Офис шерифа округа опубликовал изображение подозреваемого, причастного к текущей стрельбе в Льюистоне.

О массовой стрельбе в Льюистоне проинформировали президента Джо Байдена.

Отметим, что Льюистон расположен примерно в 36 милях к северу от Портленда и является вторым по величине городом штата.