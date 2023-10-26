В американском штате Мэн в результате стрельбы погибли по меньшей мере 22 человека, – CNN
В ночь на 26 октября в США в городе Льюистон, штат Мэн, из-за стрельбы погибли по меньшей мере 22 человека
Об этом сообщает CNN.
От 50 до 60 получили ранения в результате инцидентов, хотя точного числа раненых нет.
Подозреваемый остается на свободе, сообщил офис шерифа округа Андроскоггин. Другие источники сообщают, что убиты 22 человека, а стрелка уже задержана.
Полиция призвала компании и предприятия закрыться, а людей не выходить из дома.
Сначала говорилось, что число жертв составляет по меньшей мере 16 человек, а стрельба велась в трех разных точках города, в том числе в ресторане и боулинге. Впоследствии член городского совета Льюистона Роберт Маккарти уточнил, что число жертв составляет, по меньшей мере, 22 человека.
Позже полиция города Льюистон заявила , что правоохранители выяснили личность злоумышленника. Им оказался 40-летний Роберт Кард.
Отмечается, что Кард все еще находится на свободе - он вооружен и опасен.
Офис шерифа округа опубликовал изображение подозреваемого, причастного к текущей стрельбе в Льюистоне.
О массовой стрельбе в Льюистоне проинформировали президента Джо Байдена.
Отметим, что Льюистон расположен примерно в 36 милях к северу от Портленда и является вторым по величине городом штата.
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