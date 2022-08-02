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В штате Кентукки масштабные наводнения: погибли 37 человек, сотни пропали без вести

2 августа, 2022 вторник
05:58
Мир

По меньшей мере, 37 человек погибли в результате внезапных наводнений в восточной части штата Кентукки в США

Об этом сообщает BBC.

По меньшей мере, шесть детей, в том числе четверо братьев и сестер в возрасте от одного до восьми лет, погибли от стихии. Губернатор Кентукки Энди Бешир заявил, что количество погибших будет продолжать расти, поскольку сотни американцев остаются пропавшими без вести.

Более 12 тысяч домохозяйств остались без электричества, сотни домов и предприятий были затоплены. Восстановление поврежденных дорог, мостов и другой инфраструктуры займет годы.

Президент США Джо Байден объявил наводнение большим бедствием и распорядился о выделении федеральной помощи местным спасателям. Это самое сильное наводнение в регионе за последние десятилетия.

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США
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