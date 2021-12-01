В штабе ООС показали последствия дистанционного минирования Марьинки оккупантами

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как отмечается, 1 декабря в период времени с 11:36 до 11:46 вооруженные формирования РФ предприняли попытку дистанционного минирования территории населенного пункта Марьинка противопехотными минами ПОМ-2. Взрывом одной из мин был ранен местный житель.





Военные сообщают, что огонь велся в направлении населенного пункта Трудовское. Вооруженные формирования РФ произвели 2 выстрела минами ПОМ-2 из гранатомета РПГ-7.

В результате взрыва одной из мин, в районе улицы Москалевского, 42, был ранен гражданин Сергей Удинский, 1980 года рождения, который в момент взрыва находился за рулем автомобиля УАЗ-469.





"У него диагностировано осколочное ранение голени. Также в результате обстрела был поврежден автомобиль УАЗ-469", - говорится в сообщении.

Задокументированные сведения об обстреле переданы в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине.





По этому факту с целью внесения соответствующих сведений в ЕРДР и начала досудебного следствия по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 438 УК Украины (Нарушения законов и обычаев войны), материалы переданы Донецкой областной прокуратуре.

Украинская сторона СЦКК подчеркнула, что данный факт является очередным грубым нарушением вооруженными формированиями РФ Минских договоренностей и режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, внедренного по соглашению сторон 27 июля 2020 года, а также свидетельствует о полном пренебрежении оккупантов к жизни и здоровью гражданского населения.





Напомним, кафиры осуществили дистанционное минирование ПОМ-2 окрестностей Марьинки, в результате чего получил ранение гражданский.



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