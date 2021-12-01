В штабе ООС показали последствия дистанционного минирования Марьинки оккупантами
Наблюдатели украинской стороны СЦКК показали последствия обстрела российскими наемниками Марьинки, в результате которого было ранено гражданский
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Как отмечается, 1 декабря в период времени с 11:36 до 11:46 вооруженные формирования РФ предприняли попытку дистанционного минирования территории населенного пункта Марьинка противопехотными минами ПОМ-2. Взрывом одной из мин был ранен местный житель.
Военные сообщают, что огонь велся в направлении населенного пункта Трудовское. Вооруженные формирования РФ произвели 2 выстрела минами ПОМ-2 из гранатомета РПГ-7.
В результате взрыва одной из мин, в районе улицы Москалевского, 42, был ранен гражданин Сергей Удинский, 1980 года рождения, который в момент взрыва находился за рулем автомобиля УАЗ-469.
"У него диагностировано осколочное ранение голени. Также в результате обстрела был поврежден автомобиль УАЗ-469", - говорится в сообщении.
Задокументированные сведения об обстреле переданы в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине.
По этому факту с целью внесения соответствующих сведений в ЕРДР и начала досудебного следствия по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 438 УК Украины (Нарушения законов и обычаев войны), материалы переданы Донецкой областной прокуратуре.
Украинская сторона СЦКК подчеркнула, что данный факт является очередным грубым нарушением вооруженными формированиями РФ Минских договоренностей и режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, внедренного по соглашению сторон 27 июля 2020 года, а также свидетельствует о полном пренебрежении оккупантов к жизни и здоровью гражданского населения.
- Напомним, кафиры осуществили дистанционное минирование ПОМ-2 окрестностей Марьинки, в результате чего получил ранение гражданский.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.16
Покупка 27.16Продажа 27.43
-
EUR
Покупка 30.66Продажа 31.09
- Актуальное
- Важное