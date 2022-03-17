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Главная война с Россией В штаб ВСУ пришел пятиклассник Коля, чтобы получить оружие и стать в ряды Вооруженных Сил, – мэр Борисполя

В штаб ВСУ пришел пятиклассник Коля, чтобы получить оружие и стать в ряды Вооруженных Сил, – мэр Борисполя

17 мартa, 2022 четверг
08:03
война с Россией ООС ВСУ

Владимир Борисенко отметил, что такие случаи не единичны

"Два дня назад в комендантский час в штаб ВСУ пришел пятиклассник Коля, чтобы получить оружие и стать в ряды Вооруженных Сил. Это просто.. Такую страну не победить. На самом деле такие случаи не единичны. В военкомат обращались лица, не достигшие совершеннолетнего возраста. Кроме того, очень много девушек хотят защищать Украину", – сказал он в эфире Espreso.TV.

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Борисенко также отметил, что в Киеве все спокойно: в Киеве все "4-5-0". Есть моменты наступления с Броварского направления. Враг продолжает наступать, но уже не так активно и не столь большими группами, однако есть единичные случаи. В этих населенных пунктах оккупанты полностью деморализованы, они не знают, что им делать, получают указания, но выполнять их не хотят. Также они получают определенный ответ, когда высовываются, затем прячут нос или отправляются на тот свет".

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Борисенко добавил, есть неподтвержденная информация, что у оккупантов планируется ротация – это действительно может быть угрозой: "Во всем остальном держим оборону. Города вокруг Киева сплочены, у нас есть четкая коммуникация, четко осознаем, что и как делаем", – подчеркнул он.

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