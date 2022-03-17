В штаб ВСУ пришел пятиклассник Коля, чтобы получить оружие и стать в ряды Вооруженных Сил, – мэр Борисполя
Владимир Борисенко отметил, что такие случаи не единичны
"Два дня назад в комендантский час в штаб ВСУ пришел пятиклассник Коля, чтобы получить оружие и стать в ряды Вооруженных Сил. Это просто.. Такую страну не победить. На самом деле такие случаи не единичны. В военкомат обращались лица, не достигшие совершеннолетнего возраста. Кроме того, очень много девушек хотят защищать Украину", – сказал он в эфире Espreso.TV.
Читайте также: Сейчас ситуация с военной точки зрения стабильна и в пользу Украины, - руководитель Центра военно-правовых исследований
Борисенко также отметил, что в Киеве все спокойно: в Киеве все "4-5-0". Есть моменты наступления с Броварского направления. Враг продолжает наступать, но уже не так активно и не столь большими группами, однако есть единичные случаи. В этих населенных пунктах оккупанты полностью деморализованы, они не знают, что им делать, получают указания, но выполнять их не хотят. Также они получают определенный ответ, когда высовываются, затем прячут нос или отправляются на тот свет".
Читайте также: Есть предложения сделать гуманитарные зоны в Украине, запрещенные для полетов, – экс-советник командующего сухопутными войсками США в Европе
Борисенко добавил, есть неподтвержденная информация, что у оккупантов планируется ротация – это действительно может быть угрозой: "Во всем остальном держим оборону. Города вокруг Киева сплочены, у нас есть четкая коммуникация, четко осознаем, что и как делаем", – подчеркнул он.
Читайте также: Теперь оккупанты, которые попадают в плен, дрожат, – боец ТрО, депутат Харьковского горсовета
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 30.1
-
EUR
Покупка 32.39Продажа 33.42
- Актуальное
- Важное