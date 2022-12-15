В штаб-квартире польской полиции взорвался подарок, который привезли из Украины, комендант ранен
В среду, 14 декабря, у кабинета коменданта польской полиции взорвался подарок, полученный в ходе рабочего визита в Украину 11-12 декабря
Об этом сообщило МВД Польши.
Отмечается, что взрыв произошел в 7:50 в помещении рядом с кабинетом начальника полиции.
По словам МВД, взорвался один из подарков, которые комендант получил во время рабочего визита в Украину 11-12 декабря, во время которого он встретился с руководством украинской полиции и ГСЧС.
В результате взрыва комендант получил незначительные телесные повреждения и со вчерашнего дня находится в больнице на обследовании. Также легкие ранения получил сотрудник нацполиции.
МВД обратилось к украинской стороне с просьбой предоставить объяснение этому инциденту, дело поступило в прокуратуру и соответствующие службы.
- В среду, 30 ноября, в посольстве Украины в Мадриде раздался взрыв, в результате которого пострадал комендант учреждения. Стало известно, что взрывчатка находилась в пакете, который предназначался послу Украины.
- По состоянию на 5 декабря был зафиксирован 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам, в том числе три – за последние сутки.
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