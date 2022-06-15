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В штаб-квартире НАТО началась встреча контактной группы по обороне Украины "Рамштайн-3"

15 июня, 2022 среда
17:31
Мир

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе началось заседание контактной группы по обороне Украины "Рамштайн-3"

Глава Пентагона Ллойд Остин, во вступительной речи заявил, что Украина сейчас находится "в выдающемся моменте на поле боя".

"Сегодня мы здесь благодаря непреклонной преданности предоставить Украине возможности, которая немедленно должна защищать себя. Я благодарен всей той помощи, которая была уже предоставлена в рамках этой группы, но мы не имеем возможности останавливаться и не можем потерять темп. Ставки слишком высоки. Украина сейчас в выдающемся моменте на поле боя. Мы видим то, о чем предупреждал нас президент Зеленский. После неудачи со взятием Киева и определения новых военных целей, Россия перенесла свой фокус на Донбасс. И мы не можем недооценивать вызов, перед которым стоит Украина", - подчеркнул Остин.

Известно, что это уже третья встреча глав Министерства обороны и начальников штабов более чем из 50 стран, на которой решается вопрос о поддержке Украины в войне с Россией. Темы и цели переговоров "Рамштайн" – это неотложные потребности Украины, которые необходимы для противостояния агрессии РФ.

"Мы должны усилить наши усилия по поддержке украинской самообороны и требовать от себя больше, чтобы убедиться, что Украина сможет защитить себя, своих граждан и свою территорию. Но не совершить ошибок. Неоправданная агрессия России не только угроза Украине, но и всей безопасности в Европе", - заявил глава Пентагона.

  • 14 июня постоянная представительница США при НАТО посол Джулианна Смит заявила , что заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе, соберет представителей оборонных ведомств около 50 стран, так или иначе обеспечивающих поддержку ВСУ в условиях российской агрессии.

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