В Шри-Ланке протестующие захватили национальный телеканал и ворвались в офис премьера
Возмущенные внезапным бегством президента протестующие заявили, что не согласны с решением ввести чрезвычайное положение и не будут воспринимать указы "незаконного премьера"
Об этом сообщает CNN.
Протестующие в Шри-Ланке захватили национальный канал на телевидении и прорвались в офис премьер-министра, требуя его отставки. Это произошло после бегства президента Раджапакса из страны, когда последний отказался официально подавать в отставку и назначил исполняющим свои обязанности премьера Шри-Ланки Ранила Викрамассингхе.
Напомним, 13 июля премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамассингхе сразу после побега президента ввел в стране чрезвычайное положение и комендантский час. При этом Викрамассингхе подтвердил, что официального заявления об отставке президента Раджапаксы еще нет. Таким образом, исполняющий обязанности президента официально не может быть назначен.
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