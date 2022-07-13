Об этом сообщает CNN.

Протестующие в Шри-Ланке захватили национальный канал на телевидении и прорвались в офис премьер-министра, требуя его отставки. Это произошло после бегства президента Раджапакса из страны, когда последний отказался официально подавать в отставку и назначил исполняющим свои обязанности премьера Шри-Ланки Ранила Викрамассингхе.

Напомним, 13 июля премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамассингхе сразу после побега президента ввел в стране чрезвычайное положение и комендантский час. При этом Викрамассингхе подтвердил, что официального заявления об отставке президента Раджапаксы еще нет. Таким образом, исполняющий обязанности президента официально не может быть назначен.

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