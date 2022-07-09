Об этом информирует издательство Indian Express Limited .

В Шри-Ланке протестующие начали штурмовать резиденцию Готабаи Раджапаксы после того, как появилась информация о бегстве президента из дома.

"Остров с населением 22 миллиона человек борется с острой нехваткой иностранной валюты, которая ограничила импорт основных топлива, продуктов питания и лекарств, что погрузило его в худший финансовый кризис за семь десятилетий. Тысячи человек бросились в правительственный район Коломбо, выкрикивая лозунги против президента и разобрав несколько полицейских баррикад, чтобы добраться до дома Раджапаксы. Полиция стреляла в воздух, но не смогла остановить разъяренную толпу, окружившую резиденцию президента", - говорится в сообщении.

Десятки тысяч протестующих сломали полицейские барьеры, блокировавшие Дом президента, где Раджапакса проживал с конца марта, когда по всему острову бушевали протесты с требованиями его отставки. Во время столкновений по меньшей мере семь человек, в том числе двое полицейских, получили ранения и были госпитализированы в больницу. Правоохранители применили слезоточивый газ на двух подъездных дорогах к резиденции, но это не остановило протестующих.

Митингующие зашли в Секретариат Президента. Также есть видео, как купаются в бассейне возле дома Готабаи Раджапаксы.

Премьер-министр Ранил Викремессингхэ созвал экстренную встречу лидеров партии для обсуждения ситуации.

Экономисты прогнозируют "домино дефолтов" в мире. Первой банкротство объявила Шри-Ланка, обремененная большими затратами на еду и топливо, вызвавшими массовые протесты. Следом вошла в дефолт Россия, в результате наложенных Западом санкций из-за вторжения в Украину. Теперь внимание сосредоточено на Сальвадоре, Гане, Египте, Тунисе и Пакистане.

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