В Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента
9 июля тысячи протестующих в Коломбо, столице Шри-Ланки, прорвали полицейские баррикады и штурмовали официальную резиденцию президента Готабаи Раджапаксы
Об этом информирует издательство Indian Express Limited .
В Шри-Ланке протестующие начали штурмовать резиденцию Готабаи Раджапаксы после того, как появилась информация о бегстве президента из дома.
"Остров с населением 22 миллиона человек борется с острой нехваткой иностранной валюты, которая ограничила импорт основных топлива, продуктов питания и лекарств, что погрузило его в худший финансовый кризис за семь десятилетий. Тысячи человек бросились в правительственный район Коломбо, выкрикивая лозунги против президента и разобрав несколько полицейских баррикад, чтобы добраться до дома Раджапаксы. Полиция стреляла в воздух, но не смогла остановить разъяренную толпу, окружившую резиденцию президента", - говорится в сообщении.
Митингующие зашли в Секретариат Президента. Также есть видео, как купаются в бассейне возле дома Готабаи Раджапаксы.
Премьер-министр Ранил Викремессингхэ созвал экстренную встречу лидеров партии для обсуждения ситуации.
- Экономисты прогнозируют "домино дефолтов" в мире. Первой банкротство объявила Шри-Ланка, обремененная большими затратами на еду и топливо, вызвавшими массовые протесты. Следом вошла в дефолт Россия, в результате наложенных Западом санкций из-за вторжения в Украину. Теперь внимание сосредоточено на Сальвадоре, Гане, Египте, Тунисе и Пакистане.
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