Об этом сообщает STV.

"Эти инвестиции дадут людям, перемещенным в результате войны в Украине, шанс переселиться в наш город и стать частью нашего сообщества. Мы предоставляем дом в прямом смысле этого слова. Абердин стал убежищем, где семьи и отдельные люди могут восстановить свою жизнь", – отметила местная чиновница Миранда Редли.

На ремонт старых зданий, которые выделят украинским беженцам, местные власти потратят 6,15 миллиона фунтов стерлингов. Отмечается, что программа реконструкции жилья в Абердине является частью совместных усилий размещения людей, перемещенных в результате войны в Украине.

Цель состоит в том, чтобы обеспечить доступ к долгосрочному жилью и уменьшить зависимость от краткосрочного размещения.

Известно, что город Абердин – третий по величине в Шотландии. Это портовый город, известный зданиями из серого гранита и старинной архитектурой.

В конце июля Шотландия начала принимать украинских беженцев на круизном лайнере MS Victoria, пришвартовавшемся возле Эдинбурга.

1 сентября СМИ сообщили, что в Шотландии для расселения беженцев из Украины подготовили второй круизный лайнер, который вместе с MS Victoria будет использоваться для временного расселения украинских беженцев.

1 ноября министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что вернувшиеся из Евросоюза домой украинские беженцы могут снова уехать в ЕС на зиму. Чешский министр подчеркнул, что в Европейский Союз с началом полномасштабной войны России в Украину прибыло около 4,3 млн беженцев из нашей страны. Пятая часть – уже вернулась домой.

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