В Шотландии впервые выпустили в природу выращенных в неволе диких кошек

Об этом сообщает CNN.

"Это действительно увлекательная веха", - говорит доктор Хелен Сенн, руководитель проекта Saving Wildcats и руководитель природоохранных и научных программ.

По ее словам, выпускать животных критически важно потому, что этот вид кошек, называемых "высокогорными тиграми", находится на грани вымирания. В общей сложности планируют отпустить 22 животных.

Для выпуска кошек на свободу избрали заповедную зону в национальном парке Кернгормы, горном регионе на севере Шотландии.

Исследования, проводившиеся с 2010 по 2013 год, показали, что в дикой природе осталось всего от 115 до 314 диких кошек. В 2019 году исследователи заключили, что в Шотландии не осталось жизнеспособной популяции диких кошек.

Больше и коренастые домашних кошек, их дикие родственники имеют пятнистый коричневый мех, полосатые густые хвосты с черным кончиком и торчащие набок уши.

Животные прибыли в Великобританию около 9 тыс. лет назад. В XIX веке расчистка мест обитания и преследования уничтожила кошек в Англии и Уэльсе, оставив лишь небольшие популяции в Шотландии.

Главной опасностью стало и то, что дикие коты скрещиваются с домашними, в результате чего рождаются гибридные котята, что угрожает виду генетическим вымиранием.

Дикие коты живут по большей части в долинах, блуждая по опушкам в поисках мелких млекопитающих: кроликов, мышей и полевок, составляющих основную часть их рациона. Однако коты могут охотиться на лягушек, ящериц, насекомых и птиц.

Авторы проекта Saving Wildcats прилагали усилия, чтобы выращенные в неволе кошки имели инстинкты и охотничьи навыки, необходимые для выживания в дикой природе. Кошки росли в тихом месте, закрытом для широкой публики, в Хайлендском парке дикой природы, близ Кернгормса.

"Они как можно меньше контактировали с людьми", – говорит Сенн.

Котята жили с родителями в течение 9 месяцев, затем их перевели в большие вольеры, чтобы подготовить к выпуску на свободу. По словам Сенна, кормить кошек живой добычей запрещено, поэтому им давали смешанный рацион из мертвых мышей, крыс и цыплят, а также целые туши кроликов и оленей или их части. Чтобы имитировать условия в природе, смотрители меняли время кормления и размещали пищу в разных местах, чтобы коты могли ее найти.

"Во всех вольерах есть шатающиеся конструкции для лазания, так же как ветви деревьев", - говорит Сенн.

Такие условия способствуют природному питанию и помогают котам развить крепкие челюстные мышцы, а также двигательные навыки, необходимые для балансировки и координации.

В течение следующих трех лет планируют выпустить около 60 животных. Перед выпуском на кошек надевают ошейники с GPS-наблюдением. Вместе с сетью фотоловушек это позволит ученым собирать информацию о поведении и образе жизни кошек.

Сенн говорит, что ее мечта – увидеть процветание популяции диких кошек в Кернгормсе и, наконец, восстановить на больших участках шотландский ландшафт.

"В Великобритании мы потеряли много наших видов мясоядных животных, и если мы позволим дикому коту вымереть, это будет очень грустно", – говорит она.

Сенн считает, что дикие кошки могут стать движущей силой здоровья экосистем, поскольку создание лучшей среды для них принесет пользу многим другим видам. К тому же эти животные являются культовым видом для Шотландии и важной частью местной культуры.