В Шотландии требуют за победу над Англией сделать тренера сборной Италии почетным гражданином
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини предложили сделать почетным гражданином Шотландии за победу в финале Евро-2020 над Англией
Об этом сообщает газета The National, которая и выступила с подобной инициативой.
Издание опубликовало фото Манчини в самолете после финала и назвало его Роберто Брюсом - по аналогии с королем Робертом I Брюсом, который боролся за независимость Шотландии.
"Сделайте Роберто Брюса почетным гражданином Шотландии. Призываем читателей The National помочь награждению Манчини за заслуги перед Шотландией", - заявили газетчики.
Перед матчем между Италией и Англией в финале Евро-2020 издание изобразило Манчини в образе героя Шотландии Уильяма Уоллеса и получилось с заголовком: "Спаси нас, Роберто, ты наша последняя надежда. Мы не выдержим, чтобы они еще 55 лет болтали об этом", - намекая на победу Англии в чемпионате мира-1966, до сих пор остается единственным успехом команды на крупных футбольных турнирах.
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Напомним, 11 июлясборная Италии победила в Лондоне Англию в финале Евро-2020 и стала чемпионом Европы по футболу.
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