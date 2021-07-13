В Шотландии требуют за победу над Англией сделать тренера сборной Италии почетным гражданином

Об этом сообщает газета The National, которая и выступила с подобной инициативой.

Издание опубликовало фото Манчини в самолете после финала и назвало его Роберто Брюсом - по аналогии с королем Робертом I Брюсом, который боролся за независимость Шотландии.

"Сделайте Роберто Брюса почетным гражданином Шотландии. Призываем читателей The National помочь награждению Манчини за заслуги перед Шотландией", - заявили газетчики.

Перед матчем между Италией и Англией в финале Евро-2020 издание изобразило Манчини в образе героя Шотландии Уильяма Уоллеса и получилось с заголовком: "Спаси нас, Роберто, ты наша последняя надежда. Мы не выдержим, чтобы они еще 55 лет болтали об этом", - намекая на победу Англии в чемпионате мира-1966, до сих пор остается единственным успехом команды на крупных футбольных турнирах.

Напомним, 11 июлясборная Италии победила в Лондоне Англию в финале Евро-2020 и стала чемпионом Европы по футболу.

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