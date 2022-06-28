В Шотландии сообщили желаемую дату о референдуме о независимости
В Шотландии предложили 19 октября 2023 года провести новый референдум о независимости
Об этом сообщила первый министр Шотландии Никола Стерджен, передает BBC .
Она сказала, что вопрос будет таким же, как и на референдуме в 2014 году: "Должна ли Шотландия быть независимой страной?"
Стерджен отметила, что напишет премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, чтобы попросить согласования референдума. Она подчеркнула, что любой референдум должен быть законным и конституционным.
По ее словам, Верховный суд должен вынести решение о последствиях проведения голосования без одобрения правительства Великобритании.
Стерджен сказала, что главный юрист Шотландии согласился передать дело в высший суд ВБ.
Она выразила надежду, что суд сможет "своевременно обеспечить ясность и юридическую определенность", а не затягивать процесс.
- 14 июня Стерджен объявила о начале кампании по второму референдуму о независимости от Великобритании.
- Шотландия проголосовала против независимости на референдуме 2014 года, 55% избирателей заявили, что хотят остаться в составе Соединенного Королевства.
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