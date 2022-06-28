В Шотландии сообщили желаемую дату о референдуме о независимости

Она сказала, что вопрос будет таким же, как и на референдуме в 2014 году: "Должна ли Шотландия быть независимой страной?"

Стерджен отметила, что напишет премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, чтобы попросить согласования референдума. Она подчеркнула, что любой референдум должен быть законным и конституционным.

По ее словам, Верховный суд должен вынести решение о последствиях проведения голосования без одобрения правительства Великобритании.

Стерджен сказала, что главный юрист Шотландии согласился передать дело в высший суд ВБ.