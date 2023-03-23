В Шотландии произошла авария на корабле совладельца Microsoft: 35 человек получили травмы
35 человек получили травмы в результате инцидента на верфи в Эдинбурге, где сильно наклонилось на сторону судно, ранее принадлежавшее соучредителю Microsoft Полу Аллену
Об этом пишет BBC.
Шотландская служба скорой помощи сообщила, что 23 человека были доставлены в больницу, а 12 человек получили медицинскую помощь на месте инцидента в Имперском доке в районе Лейт. Научно-исследовательское судно RV Petrel (научное судно "Буревестник") частично выдвинулось со своей стоянки в сухом доке и завалилось на бок.
К месту происшествия были направлены пять машин скорой помощи, санитарная авиация, три бригады травматологов, группа специальных операций, три бригады парамедиков и машина для перевозки пациентов.
76-метровый корабль ранее принадлежал соучредителю Microsoft Полу Аллену.
Судно было поставлено на долгосрочную стоянку в 2020 году из-за "оперативных проблем" во время пандемии наковы, и с тех пор не использовалось.
Ранее Petrel использовался для глубоководных поисков затонувших кораблей и военных захоронений в море, в том числе потерянного тяжелого крейсера времен Второй мировой войны USS Indianapolis, обнаруженного на глубине 5,5 км под водой.
RV Petrel был оборудован для специальных поисков еще до того, как в 2018 году умер миллиардер Аллен, пообещавший посвятить большую часть своего благотворительности и некоммерческим научным исследованиям.
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