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В Шотландии по картине Ван Гога обнаружили его скрытый автопортрет

14 июля, 2022 четверг
15:45
Культура

Автопортрет нидерландского художника постимпрессиониста Винсента Ван Гога нашли по одной из его картин в Национальной галерее Шотландии

Об этом сообщает Reuters.

Открытие сделали реставраторы в четверг во время рентгеновского исследования картины Винсента Ван Гога в 1885 году "Голова крестьянки".

На рентгеновском снимке видно "бородатого сидящего в шляпе с полями с шейным платком, свободно завязанным на горле. Он пристально смотрит на зрителя, правая сторона его лица в тени, а левое ухо отчетливо видно".

Отмечается, что изображение было скрыто за картоном и слоями клея.

"Когда мы впервые увидели рентгеновский снимок, мы, конечно, были очень взволнованы", - сказал старший консерватор картин Лесли Стивенсон.

Известно, что Ван Гог часто повторно использовал свои холсты, работая также над их обратной стороной.

Национальная галерея Шотландии сообщила, что ее эксперты ищут, как удалить клей и картон, покрывающий автопортрет, не повредив "Голову крестьянки".

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