Об этом сообщает BBC News.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что данное решение пройдет юридическую проверку в Верховном суде, однако она убеждена в успешности этой идеи.

Выступая в парламенте Шотландии, Стерджен сказала, что избранный правительством путь будет нелегким, но его нужно пройти ради возможности выбирать собственное будущее.

Госпожа Стерджен написала премьер-министру Борису Джонсону попросить официального согласия на проведение голосования. Однако она сказала, что будет продолжать выполнение своего плана даже если правительство Великобритании не согласится с ним.

В свою очередь Борис Джонсон заявил: "Мы очень внимательно изучим это и ответим должным образом. Я думаю, что в центре внимания страны должно быть построение более прочной экономики. Это то, что мы делаем. Я, безусловно, думаю, что у нас будет сильнее экономика" и более сильная страна вместе".

По словам эксперта по опросу профессора сэра Джона Кертиса, последние полдюжины опросов свидетельствуют, что обычно поддерживают независимость на уровне 48%, а 52% против, если голоса "не знаю" не принимать во внимание.

Первый референдум, прошедший в Шотландии в 2014 году, стал возможным благодаря тому, что Лондон наделил шотландское правительство соответствующими полномочиями.

Однако за 8 лет, прошедшие со времени первого референдума, британские премьеры-консерваторы — Тереза Мэй и Борис Джонсон — неизменно отказывались разрешать проведение второго референдума.

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