В Шотландии напали на подростков-беженцев из Украины: полиция начала расследование

Об этом пишет BBC.

Мальчики, двое 13-летних и один 15-летний, пострадали после того, как в ночь на воскресенье к ним подошла группа из восьми молодых людей в темной одежде.

Один из 13-летних подростков получил ножевое ранение, у другого рваная рана уха, а 15-летний получил удары кулаками.

Полиция проверяет камеры видеонаблюдения, чтобы найти виновных в нападении на Ниддри Мэйнс Роуд. И обратились за помощью к потенциальным свидетелям инцидента, который произошел около 20:30.

Детектив Кейт Фейрберн сказал: "Я знаю, что во время нападения в этом районе были свидетели, и я прошу их связаться с нами, чтобы получить любую информацию, которую они могут иметь".

Полиция ищет детали группы молодых людей, одетых в темную одежду.

"Возможно, вы видели их где-то еще? Вы видели, как они убегают? Любая маленькая информация может помочь нам идентифицировать тех, кто ответственен за это нападение".

Пострадавшим ребятам была оказана помощь в больнице, а о происшествии сообщили в полицию в понедельник.