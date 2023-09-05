В Шотландии напали на подростков-беженцев из Украины: полиция начала расследование
Полиция утверждает, что нападение на трех украинских подростков в Эдинбурге на выходных носило расовый характер и объявила розыск нападавших
Об этом пишет BBC.
Мальчики, двое 13-летних и один 15-летний, пострадали после того, как в ночь на воскресенье к ним подошла группа из восьми молодых людей в темной одежде.
Один из 13-летних подростков получил ножевое ранение, у другого рваная рана уха, а 15-летний получил удары кулаками.
Полиция проверяет камеры видеонаблюдения, чтобы найти виновных в нападении на Ниддри Мэйнс Роуд. И обратились за помощью к потенциальным свидетелям инцидента, который произошел около 20:30.
Детектив Кейт Фейрберн сказал: "Я знаю, что во время нападения в этом районе были свидетели, и я прошу их связаться с нами, чтобы получить любую информацию, которую они могут иметь".
Полиция ищет детали группы молодых людей, одетых в темную одежду.
"Возможно, вы видели их где-то еще? Вы видели, как они убегают? Любая маленькая информация может помочь нам идентифицировать тех, кто ответственен за это нападение".
Пострадавшим ребятам была оказана помощь в больнице, а о происшествии сообщили в полицию в понедельник.
- Напомним, 23 августа стало известно, что в Чехии мужчина избил украинок, прежде спросив, откуда они.
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