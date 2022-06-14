В Шотландии начали подготовку к новому референдуму о независимости от Великобритании

Об этом сообщает АР.

Стерджен, возглавляющая Шотландскую национальную партию, считает, что пришло правильное время пересмотреть вопрос о независимости.

"После всего, что произошло - Brexit, COVID-19, Борис Джонсон - пора изложить другое и лучшее видение", - сказала она.

Стерджен представила первый из серии документов с доводами в пользу независимости. Документ "Строительство новой Шотландии" утверждает, что соседние независимые европейские страны по размеру Шотландии богаче и справедливее.

Она заявила, что хочет провести новый референдум до конца 2023 года. Для этого нужно согласование от правительства Великобритании премьер-министра Бориса Джонсона, заявившее, что вопрос был решен на голосовании 2014 года.

"Если бы мы знали в 2014 году все, что знаем сейчас о пути, по которому пошла бы Великобритания, я не сомневаюсь, что Шотландия тогда проголосовала бы "за", - сказала Стерджен.

Она призвала правительство Джонсона издать приказ, позволяющий провести юридически обязующий референдум о независимости.

Офис Джонсона снова отклонил предложение.

"Позиция правительства заключается в том, что сейчас не время говорить о еще одном референдуме", - сказал официальный представитель Джонсона.

Шотландия проголосовала против независимости на референдуме 2014 года, 55% избирателей заявили, что хотят остаться в составе Соединенного Королевства.