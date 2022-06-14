В Шотландии начали подготовку к новому референдуму о независимости от Великобритании
Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила о начале кампании по второму референдуму о независимости от Великобритании
Об этом сообщает АР.
Стерджен, возглавляющая Шотландскую национальную партию, считает, что пришло правильное время пересмотреть вопрос о независимости.
"После всего, что произошло - Brexit, COVID-19, Борис Джонсон - пора изложить другое и лучшее видение", - сказала она.
Стерджен представила первый из серии документов с доводами в пользу независимости. Документ "Строительство новой Шотландии" утверждает, что соседние независимые европейские страны по размеру Шотландии богаче и справедливее.
Она заявила, что хочет провести новый референдум до конца 2023 года. Для этого нужно согласование от правительства Великобритании премьер-министра Бориса Джонсона, заявившее, что вопрос был решен на голосовании 2014 года.
"Если бы мы знали в 2014 году все, что знаем сейчас о пути, по которому пошла бы Великобритания, я не сомневаюсь, что Шотландия тогда проголосовала бы "за", - сказала Стерджен.
Она призвала правительство Джонсона издать приказ, позволяющий провести юридически обязующий референдум о независимости.
Офис Джонсона снова отклонил предложение.
"Позиция правительства заключается в том, что сейчас не время говорить о еще одном референдуме", - сказал официальный представитель Джонсона.
Шотландия проголосовала против независимости на референдуме 2014 года, 55% избирателей заявили, что хотят остаться в составе Соединенного Королевства.
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