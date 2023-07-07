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В Шотландии хотят декриминализировать хранение наркотиков для личного употребления

7 июля, 2023 пятница
19:18
Мир

Шотландское правительство опубликовало проект реформы, предполагающей декриминализацию хранения наркотических веществ для личного употребления, чтобы снизить уровень смертности от наркотиков

Об этом говорится в проекте реформы, опубликованном на сайте правительства Шотландии.

Такой шаг позволит людям, у которых нашли наркотики, получить лечение и поддержку, а не криминализацию и изоляцию.

"Декриминализация также будет означать, что без судимости выздоравливающие люди будут иметь больше шансов на трудоустройство", - говорится в проекте реформы.

Также шотландское правительство предлагает расширить программы реабилитации наркозависимых, создать места для употребления наркотиков под наблюдением и обновить классификацию наркотических веществ.

"Мы хотим создать общество, в котором к проблемному употреблению наркотиков будут относиться как к медицинскому, а не криминальному вопросу, уменьшая стигму и дискриминацию и давая возможность человеку поправиться и внести положительный вклад в общество. Мы знаем, что эти предложения вызовут дискуссии, но они отвечают нашему подходу к общественному здоровью и будут способствовать выполнению нашей национальной миссии - улучшению и сохранению жизни", - прокомментировала министр по наркополитике Елена Витем.

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Общество
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