В Шотландии хотят декриминализировать хранение наркотиков для личного употребления
Шотландское правительство опубликовало проект реформы, предполагающей декриминализацию хранения наркотических веществ для личного употребления, чтобы снизить уровень смертности от наркотиков
Об этом говорится в проекте реформы, опубликованном на сайте правительства Шотландии.
Такой шаг позволит людям, у которых нашли наркотики, получить лечение и поддержку, а не криминализацию и изоляцию.
"Декриминализация также будет означать, что без судимости выздоравливающие люди будут иметь больше шансов на трудоустройство", - говорится в проекте реформы.
Также шотландское правительство предлагает расширить программы реабилитации наркозависимых, создать места для употребления наркотиков под наблюдением и обновить классификацию наркотических веществ.
"Мы хотим создать общество, в котором к проблемному употреблению наркотиков будут относиться как к медицинскому, а не криминальному вопросу, уменьшая стигму и дискриминацию и давая возможность человеку поправиться и внести положительный вклад в общество. Мы знаем, что эти предложения вызовут дискуссии, но они отвечают нашему подходу к общественному здоровью и будут способствовать выполнению нашей национальной миссии - улучшению и сохранению жизни", - прокомментировала министр по наркополитике Елена Витем.
- 1 июля Австралия легализовала использование MDMA (экстази) для лечения ряда острых психических расстройств. Она стала первой страной, пошедшей на такой шаг.
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