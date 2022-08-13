В Шотландии используют еще один круизный лайнер для размещения украинских беженцев
Шотландское правительство сообщило, что второй круизный лайнер пришвартуется на реке Клайд близ Глазго для проживания украинских беженцев
Об этом пишет Glasgow Live.
Издание сообщает, что судно MS Ambition обеспечит проживание до 1 750 человек, ищущих убежище из Украины. Ожидается, что лайнер будет полностью готов к сентябрю и будет иметь тот же уровень удобств, что и первое судно Victoria, пришвартованное вблизи Эдинбурга.
Правительство Шотландии сообщило, что 10 556 перемещенных украинцев прибыли в Шотландию через схемы спонсорства с начала российского вторжения. Программа была приостановлена в июле, поскольку правительство Шотландии пыталось найти соответствующие дома для всех нуждающихся в них украинцев.
"Мы приближаемся к использованию возможностей временного размещения, которое сейчас доступно, особенно в центральной части. Хотя такие районы, как Глазго и Эдинбург, больше знакомы украинцам, мы поощряем всех прибывающих сюда рассмотреть другие районы Шотландии, особенно потому, что мы видим , что выдается больше виз", - министр по особой ответственности по делам беженцев из Украины Нил Грей.
Общее количество украинцев, которым предлагают место в Шотландии по схеме и программе правительства Великобритании Homes for Ukraine, составляет более 13 тысяч.
- 11 июля Правительство Шотландии на 3 месяца приостановило программу поддержки украинских беженцев из-за нехватки жилья.
- 28 июля Шотландия начала принимать украинских беженцев на круизном лайнере, пришвартовавшемся возле Эдинбурга.
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