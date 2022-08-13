В Шотландии используют еще один круизный лайнер для размещения украинских беженцев

Об этом пишет Glasgow Live.

Издание сообщает, что судно MS Ambition обеспечит проживание до 1 750 человек, ищущих убежище из Украины. Ожидается, что лайнер будет полностью готов к сентябрю и будет иметь тот же уровень удобств, что и первое судно Victoria, пришвартованное вблизи Эдинбурга.

Правительство Шотландии сообщило, что 10 556 перемещенных украинцев прибыли в Шотландию через схемы спонсорства с начала российского вторжения. Программа была приостановлена ​​в июле, поскольку правительство Шотландии пыталось найти соответствующие дома для всех нуждающихся в них украинцев.

"Мы приближаемся к использованию возможностей временного размещения, которое сейчас доступно, особенно в центральной части. Хотя такие районы, как Глазго и Эдинбург, больше знакомы украинцам, мы поощряем всех прибывающих сюда рассмотреть другие районы Шотландии, особенно потому, что мы видим , что выдается больше виз", - министр по особой ответственности по делам беженцев из Украины Нил Грей.

Общее количество украинцев, которым предлагают место в Шотландии по схеме и программе правительства Великобритании Homes for Ukraine, составляет более 13 тысяч.

11 июля Правительство Шотландии на 3 месяца приостановило программу поддержки украинских беженцев из-за нехватки жилья.

28 июля Шотландия начала принимать украинских беженцев на круизном лайнере, пришвартовавшемся возле Эдинбурга.

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