В Шотландии для расселения беженцев из Украины подготовили уже второй круизный лайнер
В шотландский портовый город Глазго 1 сентября прибыл круизный лайнер MS Ambition, который вместе с MS Victoria будет использоваться для временного расселения украинских беженцев.
Об этом сообщает BBC.
Лайнер MS Ambition способен принять 1750 человек в 714 кабинах. Он будет находиться на якоре шесть месяцев, так что поселенцы смогут оставить его в любое время.
Беженцы из Украины на палубе будут иметь доступ к ресторанам, местам отдыха для детей, магазинов и услуг по уборке. Также их обеспечат доступ к медицинским и социальным услугам.
Министр правительства Шотландии по украинским беженцам Нил Грей подчеркнул, что круизный лайнер – это лишь временное место расселения беженцев.
"Мы не хотим, чтобы люди проводили во временных поселениях вроде круизных лайнеров больше времени, чем это необходимо", - отметил он, добавив, что правительство Шотландии стремится разместить как можно больше людей у волонтеров или предоставить им более долговременное жилье.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину правительство Шотландии ввело спонсорскую схему, предусматривающую выплаты шотландцам, которые согласятся принять у себя украинских беженцев.
Шотландия обязалась принять 3000 беженцев из Украины, но сейчас это число превысило 15 тысяч.
- В конце июля Шотландия начала принимать украинских беженцев на круизном лайнере MS Victoria, пришвартовавшемся возле Эдинбурга.
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