В Шостке посреди города подростки нашли питона длиной 3 м. ФОТО

Об этом сообщает Национальная полиция в Сумской области.

Прибывшие на вызов сотрудники группы реагирования патрульной полиции поняли, что пресмыкающееся уже не живое. Вызвавшая полицию женщина рассказала, что первыми змею увидели подростки, которые рассказали ей о своей находке. Не поверив им, женщина убедилась, а потом уже вызвали полицейских.

Предварительно установлено, что это питон длиной более 3 метров.

Полицейские проводят проверку и выясняют возможных владельцев пресмыкающегося, а также каким образом он оказался на улице.

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