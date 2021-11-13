В Шостке посреди города подростки нашли питона длиной 3 м. ФОТО
В центре города Шостки подростки обнаружили возле мусорных баков питона длиной более 3 м.
Об этом сообщает Национальная полиция в Сумской области.
Прибывшие на вызов сотрудники группы реагирования патрульной полиции поняли, что пресмыкающееся уже не живое. Вызвавшая полицию женщина рассказала, что первыми змею увидели подростки, которые рассказали ей о своей находке. Не поверив им, женщина убедилась, а потом уже вызвали полицейских.
Предварительно установлено, что это питон длиной более 3 метров.
Полицейские проводят проверку и выясняют возможных владельцев пресмыкающегося, а также каким образом он оказался на улице.
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