Об этом пишет Gov.UK.

В рамках сотрудничества между Департаментом образования и проектом Eden более 200 тысяч пакетов семян будут направлены в школы, а также будут засажены 40 гектаров новых участков с полевыми цветами по всей Англии для поддержки опылителей.

Если высадить их вместе, то это создаст примерно 40 полевых цветочных лугов размером с поле для регби, что является небольшим, но важным шагом на пути к увеличению биоразнообразия.

"Чрезвычайно важно, чтобы мы пополняли наше биоразнообразие по всей Великобритании - и даже маленькие шаги могут изменить ситуацию", - сказал директор по развитию проекта Eden Дэн Джеймс.

Отмечается, что проект финансируется правительством с целью поощрения детей исследовать школьные зеленые насаждения, увеличивая биоразнообразие и делая их лучшими местами для работы и обучения. Проект направлен на поддержание физического и психического здоровья детей, поощряя их проводить больше времени на свежем воздухе и взаимодействовать с природой.

Кроме этого, министерство образования также заказало серию планов уроков и других материалов для начальных и средних школ, объясняющих значение этого исторического момента - коронации Чарльза III.

"Благотворительная организация Living Paintings также разработала набор тактильных и аудио ресурсов, которые позволят слепым детям узнать о коронации, а проект Eden создал бесплатные уроки для школ и семей, чтобы научиться сделать эко декорации для своих празднований коронации Чарльза III, используя природные объекты в окружающих зеленых насаждениях", - говорится в сообщении.