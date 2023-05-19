В школы Великобритании пришлют семена полевых цветов в честь коронации Чарльза ІІІ
Каждой государственной начальной школе в Великобритании пришлют семена полевых цветов в честь коронации короля Чарльза III
Об этом пишет Gov.UK.
В рамках сотрудничества между Департаментом образования и проектом Eden более 200 тысяч пакетов семян будут направлены в школы, а также будут засажены 40 гектаров новых участков с полевыми цветами по всей Англии для поддержки опылителей.
Если высадить их вместе, то это создаст примерно 40 полевых цветочных лугов размером с поле для регби, что является небольшим, но важным шагом на пути к увеличению биоразнообразия.
"Чрезвычайно важно, чтобы мы пополняли наше биоразнообразие по всей Великобритании - и даже маленькие шаги могут изменить ситуацию", - сказал директор по развитию проекта Eden Дэн Джеймс.
Отмечается, что проект финансируется правительством с целью поощрения детей исследовать школьные зеленые насаждения, увеличивая биоразнообразие и делая их лучшими местами для работы и обучения. Проект направлен на поддержание физического и психического здоровья детей, поощряя их проводить больше времени на свежем воздухе и взаимодействовать с природой.
Кроме этого, министерство образования также заказало серию планов уроков и других материалов для начальных и средних школ, объясняющих значение этого исторического момента - коронации Чарльза III.
"Благотворительная организация Living Paintings также разработала набор тактильных и аудио ресурсов, которые позволят слепым детям узнать о коронации, а проект Eden создал бесплатные уроки для школ и семей, чтобы научиться сделать эко декорации для своих празднований коронации Чарльза III, используя природные объекты в окружающих зеленых насаждениях", - говорится в сообщении.
- 6 мая состоялась коронация нового монарха Великобритании Чарльза III.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.11
Покупка 37.11Продажа 37.65
-
EUR
Покупка 40.09Продажа 40.99
- Актуальное
- Важное