Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, военные ВС РФ во время оккупации села Ягодное Черниговского района в течение марта 2022 поместили и насильственно удерживали в подвальном помещении школы в нечеловечных условиях более 300 местных жителей, среди которых 77 детей.

"При этом подозреваемые угрожали жителям села применением оружия и наносили телесные повреждения, — говорится в сообщении ОГПУ. - Перед тем, как поместить людей в подвал, оккупанты заставляли их раздеваться на улице догола в присутствии других жителей села при минусовой температуре воздуха".

Прокуроры отмечают, что в результате содержания гражданского населения в бесчеловечных условиях - "без доступа к свежему воздуху в душном пространстве, без освещения в полной темноте, без обеспечения питьевой водой и едой, в антисанитарных условиях с 9 по 28 марта 2022 года в школьном подвале умерло 10 гражданских лиц".

7 июня Офис генпрокурора со ссылкой на данные ювенальных прокуроров сообщил, что общее число погибших детей выросло до 263-х, ранены 467 детей.

6 июня в Черниговской области прокуратура сообщила о подозрении военнослужащему РФ, который убил мужчину и еще двоих ранил.

30 мая Офис генпрокурора направил в суд первое дело по изнасилованию во время войны российским военным. Преступление произошло во время оккупации Броварского района в марте.

Первый приговор российским оккупантам за военные преступления на территории Украины был оглашен 23 мая. Соломенский районный суд Киева приговорил российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство мирного жителя в Сумской области.

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