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В школе временно оккупированной Михайловки россияне разместили около 100 своих военных, - Генштаб

5 августа, 2023 суббота
06:58
Война с Россией

Во временно оккупированной Михайловке Запорожской области на территории местной школы российские захватчики разместили около сотни своих военнослужащих. На фронте за сутки 4 августа произошло 36 боеприкосновений.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Там подчеркивают, что противник продолжает использовать гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий Украины в собственных целях.

В частности, Генштаб установил, что в населенном пункте Михайловка Запорожской области на территории общеобразовательной школы россияне разместили около ста своих военнослужащих.

В течение суток на фронте произошло 36 боевых столкновений. Ситуация по направлениям

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах Волфиного и Константиновки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности Хреновка, Блешня, и Янжуловка Черниговской области; Казачье, Бояро-Лежачие, Кондратовка Сумской области и Казачья-Лопань, Малая Волчья, Амбарное и Бологовка на Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районе Шейковки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Путниково, Фиголовка, Подолы и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Григоровки и Серебрянки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Берестовое, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении силы обороны сдерживают противника в районах Клещиевки и Курдюмовки. Враг нанес авиационные удары в районах Маркового, Клещиевки, Белой Горы и Нью-Йорка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Предтечино, Белая Гора, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Александрополь, Новобахмутовка, Новокалиново, Северное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки, Старомихайловки и Красногоровки. Враг нанес авиационные удары возле Красногоровки. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Острое, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг тщетно пытался восстановить утраченное положение в районе Благодатного. Нанес авиационные удары возле Старомайорского. Артиллерийские обстрелы подверглись Благодатному, Угледару, Богоявленку, Пречистовке, Золотой Ниве, Большой Новоселке Донецкой области и Старомайорскому и Левадному Запорожской области.

В Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия возле Новопокровки. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова и Новоданиловки Запорожской области. Противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Ольговское, Белогорье, Малая Токмачка, Новодаровка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары возле Одрадокаменки и Дач. Артиллерийские обстрелы врага подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Красный Маяк, Антоновка, Днепровское, Станислав и Херсон Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Оккупанты нанесли ракетный и 50 авиационных ударов по Украине

За прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 50 авиационных ударов. Кроме этого, россияне совершили 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди мирного населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В Генштабе ВСУ отметили, что вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

ВСУ уничтожили 2 ударных БпЛА и 2 раза ударили по районам сосредоточения российских военных

Авиация сил обороны в сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также наши защитники уничтожили 2 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

  • За сутки 3 августа Россия потеряла 640 солдат, 27 дронов и 15 боевых бронемашин в Украине. Тогда на фронте между ВСУ и российским войском произошло более 40 боевых столкновений.
Россия
Мелитополь
военные силы Украины
Волинь
Херсонщина
Донетчина
оккупированные территории
Марьинка
Авдеевка
Запорожская область
Бахмут
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