В школе в Луганской области после авиаудара погибли по меньшей мере 60 человек
Известно, что в белогоровской школе на момент сброса авиабомбы находилось около 90 человек
Об этом информирует на странице в фейсбуке глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай .
Из-за попадания российской авиабомбы на школу в поселке Белогоровка здание обрушилось, произошло возгорание. Около трех часов спасатели тушили огонь.
Из-под завалов извлечены около 30 человек, семеро из них ранены. Более 60 человек погибли, впрочем, завалы еще разбирают.
Орки сбросили авиабомбу на сельскую школу, в которой ориентировочно находилось около 90 человек.
Военными и ГСЧС были спасены из-под завалов около 30 человек, семеро из них ранены.
Двоих достали уже мертвыми.
Около 60 человек погибли. Окончательная цифра жертв будет уточнена, когда завалы разберут до конца", – пишет Сергей Гайдай.
- Сегодня, 8 мая, в результате ночных вражеских обстрелов по Шипилово Луганской области был разрушен двухэтажный дом, под завалами оказались 11 человек.
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