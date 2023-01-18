Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров .

"Оккупанты Михайловки Запорожской области прямо посреди дня устроили школьную дискотеку. Громко в увлеченной рашистами местной школе, которую они превратили в состав боекомплектов", - пишет мэр.

Федоров подчеркнул, что рашисты паникуют, а он детонации дрожат окна соседних домов. В школу выехали автомобили скорой помощи.

В настоящее время информация о количестве пострадавших российских оккупантов уточняется.

Напомним, ранее мэр Мелитополя сообщил, что за месяц захватчики выпустили из временно оккупированных Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей только 4 человека.

18 января мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил , что жители оккупированных территорий, которых депортируют захватчики в сторону Запорожья, бесследно исчезают в Васильевке.