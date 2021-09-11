В школах Одессы учителей будут вакцинировать на рабочих местах

Об этом сообщила директор Департамента образования Одесского городского совета Елена Буйневич, передает Еспресо.TV .



"По ее словам, в течение недели процент учителей, получивших две дозы, увеличился с 48% до 57%. В детских садах ситуация хуже: сейчас там привито 40% работников. Наибольшее доверие имеет вакцина от Pfizer", - пишет Думская.net .



Для ускорения процесса было решено направлять прививочные бригады непосредственно в учебные заведения.



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В пятницу, 10 сентября, такая бригада работала в школе №13 и успела сделать прививки 130 одесским педагогам с Суворовского района. 71 из них выразили желание вакцинироваться "Пфайзер", 49 - китайским "Коронаваком", еще десять согласились на американскую "Модерн".



При этом, как отметила Буйневич у себя на фейсбуке, никто ни на кого не давит:



"Требовать нельзя ... Работай дистанционно".

Если в определенном учебном заведении привито менее 80% педагогов, он должен работать в режиме онлайн.



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