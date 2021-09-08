В школах Николаевской области уровень вакцинации "недопустимо низкий", - ОГА

Об этом шла речь на онлайн-брифинге в Николаевской ОГА, передает РБК-Украина.

"К сожалению, ситуация с вакцинацией учителей в нашей области не столь радужная, как общая динамика по вакцинации. Уровень вакцинации учителей очень низкий. По отдельным районам он вообще недопустимо низкий", - сказал заместитель главы облгосадминистрации по социальным, гуманитарным вопросам Александр Трайтли.

Директор Департамента образования Николаевской ОГА Алла Велиховская заявила, что чиновники проводят активную разъяснительную работу, однако показатели неутешительны.

Она рассказала, что высокий уровень вакцинации наблюдается во всех учреждениях областного подчинения.

"В основном, это интернатные учреждения. Там в среднем привито более половины работников, а в некоторых преодолели 80% порог. Это, например, санаторная школа-интернат № 4 (80,6%) и Вознесенская специальная школа (84,3% ) ", - отметила Велиховская.

Кроме того, в высших учебных заведениях области вакцинированы 44% работников, в колледжах и лицеях - 46,8%, в профтехзаведения - 68,3%.